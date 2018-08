publié le 01/08/2018 à 10:01

En 1916, le petit bois des Caures, au nord de Verdun, est en première ligne. Tout y est plutôt calme depuis un an. Mais la guerre va prendre un nouveau tournant ici. "Ici va commencer la bataille de Verdun, le 21 février. Les Allemands vont concentrer 1.200 pièces d'artillerie. Et à partir de 7h15 du matin, ça va être un tir non-stop de neuf heures sur les positions françaises", raconte Nicolas Czubak, historien au Mémorial de Verdun.



Une estimation fait état d'un million d'obus tirés durant ce laps de temps. De ce chaos vont tout de même sortir des chasseurs à pied survivants pour combattre. À leur tête, le lieutenant-colonel Driant. Il a 60 ans, et déjà plusieurs vies derrière lui. Dont une carrière d’auteur de best-sellers. Pour publier, il s'est choisi une anagramme : "Capitaine Danrit". Il est connu comme le "Jules Verne de la guerre", avec des dons d'anticipation extraordinaires.

Au deuxième jour de cette bataille et sous ce bombardement insensé - alors que sur 1.200 soldats, 200 chasseurs seulement, tous blessés, ont survécu - Driant quitte le dernier son PC de béton et est tué au bord d'un trou d'obus. Mais il était dit que même sa disparition serait romanesque, du fait des Allemands qui connaissaient eux aussi sa réputation.

Le PC du colonel Driant est toujours là, à l'ombre du bois des Caures, à seize kilomètres de Verdun. Les chasseurs viennent tous les ans entretenir le souvenir du soldat-romancier.