publié le 02/08/2018 à 09:32

La bataille de Verdun a commencé au bois des Caures, à 16 kilomètres de la ville, en février. En juin, les Allemands arrivent à 4 kilomètres du centre. Le dernier choc, le plus violent, aura lieu à Fleury-devant-Douaumont. Depuis cent ans, c'est le symbole absolu des meurtrissures de la guerre.

Les Allemands ont été arrêtés au ravin des Vignes car il y avait des vignobles à Fleury. Mais des agriculteurs, des artisans, des rues et des maisons, 422 habitants, il ne reste rien. Rien que la mémoire entretenue par des plaques, le long des anciennes rues. Et un maire, Jean-Pierre Laparra. Comme tous ses prédécesseurs, depuis une loi de 1919, il est nommé par le préfet de la Meuse.



Aujourd'hui, Fleury est un jardin étrange et paisible. Un linceul aussi. Les restes de vingt-six poilus ont été mis au jour lors de travaux en 2013. Depuis des années, c'est le docteur Bruno Frémont qui vient les expertiser. Le chef des urgences de l'hôpital de Verdun est médecin légiste. Il a fréquenté ces forêts depuis toujours.

En 2016, les habitants de Hohenlinden, en Bavière, sont venus planter un tilleul à l'emplacement de l'ancienne église. Impossible de connaître le nombre de combattants qui reposent encore sous terre. Ils ont un peu plus d'ombre désormais, sous le tilleul de la réconciliation.