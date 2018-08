publié le 08/08/2018 à 08:04

Bienvenue à Saint-Hilaire-le-Grand. Une fois par an, le petit bois qui entoure ce cimetière champenois résonne de chants inattendus. C'est un office orthodoxe organisé par Élisabeth Obolinski, présidente de l'association du souvenir du Corps expéditionnaire russe en France.



"Ici, après l'Entente cordiale entre Nicolas II et la France, un corps expéditionnaire russe a été envoyé en 1916, et il a donc participé à tous les combats", explique-t-elle. Ce sont quelque 40.000 soldats, dont le voyage à lui seul est une saga : la traversée de la Sibérie en plein hiver, l'embarquement à Vladivostock, six semaines de mer, un demi-tour du monde pour combattre dans les tranchées de France. Ceux qui sont tombés sont enterrés ici, à l'ombre des bulbes d'une chapelle orthodoxe, veillés par le Père André Drobot.

Le cimetière russe de Saint-Hilaire-le-Grand, dans la Marne Crédit : RTL / Samuel Goldschmidt

Mais il y a une autre histoire encore. En 1917 éclate la Révolution russe. Le contingent en France s'agite. L'état-major prend peur. Les Russes sont retirés du front, envoyés au camp de la Courtine, dans la Creuse. On s'y agite. On y crée un Soviet. On y chante la Marseillaise du travailleur.

Les révolutionnaires seront détenus en Algérie. Une grande partie du contingent ne reverra jamais son pays.