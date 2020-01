publié le 08/01/2020 à 07:00

Du matin au soir, nous menons une course effrénée pour mener à bien tous les rendez-vous et toutes les obligations qui nous incombent. Rebelote le lendemain, nous courons à nouveau dans tous les sens. Résultat : on est stressé, frustré, fatigué, de mauvaise humeur alors que « celui qui ne se presse jamais trouve toujours le temps pour tout », selon le romancier Mikhaïl Boulgakov ! De quelle façon ralentir et remédier à ce sentiment d'urgence ? Comment résister à l’injonction de se dépêcher et devenir enfin maître de son temps ?

- Hélène L’Heuillet, maître de conférences en philosophie à l’Université Paris-Sorbonne et psychanalyste. Auteur de Éloge du retard (Editions Albin Michel)



- Gilles Vernet, ancien financier devenu instituteur, conférencier. En juin, sera diffusé son nouveau documentaire A nous l'Opéra sur Public Sénat. Auteur de Tout s'accélère (Editions Eyrolles)

