publié le 31/05/2018 à 22:02

Zinédine Zidane "sera à un moment sélectionneur, ça arrivera quand ça arrivera", a dit le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps ce jeudi 31 mai, après que Zizou a annoncé son départ du Real Madrid à la surprise générale. "Ce n'est pas moi qui décide. Pour le moment, il a envie de profiter du repos et de sa famille. Certainement, il sera à un moment sélectionneur. Quand ? Je ne peux pas le dire, mais ça me semble logique. Ça arrivera quand ça arrivera", a expliqué Deschamps, sous contrat jusqu'en 2020.



Le départ de Zinédine Zidane du Real met-il une pression supplémentaire sur DD à la Coupe du Monde ? "Je ne me pose pas la question. Je reste concentré et focalisé sur ce qui m'attend avec les joueurs", a réagi Deschamps en conférence de presse, à la veille d'un match de préparation à la Coupe du monde contre l'Italie, à Nice. "Aujourd'hui, je suis en immersion avec mon groupe pour un objectif bien précis. Toute mon énergie est focalisée là-dessus, il y aura un après Coupe du monde oui, c'est valable pour moi, valable pour les joueurs", a-t-il poursuivi.

Zidane, un joueur au parcours "hors norme"

"Zizou a dû longuement réfléchir. Zizou, on se connaît suffisamment bien, on a un respect mutuel. Je peux imaginer ce qui l'a amené à prendre cette décision. Je la respecte bien évidemment. Zizou qui sort par une porte, elle est forcément grande. Je ne vois pas pourquoi ça changerait maintenant qu'il est devenu entraîneur, et qu'il a un parcours similaire à celui de joueur, hors norme", a dit Deschamps.

"De l'intérieur, ça ne perturbera pas (le groupe) parce qu'ils vont se préparer à jouer la compétition la plus importante au monde. C'est pour eux, pour leur histoire", a de son côté estimé le champion du monde 1998 Bixente Lizarazu, au micro de RTL. "Il est probable qu'il va y avoir des spéculations, mais (...) il ne s'est pas projeté sur un autre club, sur la possibilité d’entraîner une sélection. Il a décidé d'arrêter le Real Madrid."



"Ce que je pense surtout, c'est que l'équipe de France de Didier Deschamps se prépare pour la Coupe du monde, et qu'il ne faut pas entretenir quelque chose qui est négatif pour la préparation de l'Equipe de France et moi je ne vais pas le faire", a encore plaidé 'Liza'.