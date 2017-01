Fed Cup : Mary Pierce "excitée" de travailler avec Yannick Noah

INVITÉE RTL - L'ancienne joueuse âgée de 41 ans s'est confiée sur son rôle d'adjointe auprès des Bleues, jeudi 5 janvier, deux semaines après sa nomination.

Les deux derniers vainqueurs français de Roland-Garros désormais à la tête de l'équipe de France de Fed Cup : Yannick Noah (sacré aux Internationaux de France en 1983) a choisi Mary Pierce (lauréate en 2000) comme adjointe pour tenter de relancer une équipe fragilisée après la finale perdue en novembre. La liste du staff a été dévoilée mercredi 21 décembre par la Fédération française de tennis. Le chanteur de 56 ans conserve parallèlement sa casquette de capitaine de l'équipe de Coupe Davis.



En un mois, juste après la défaite de justesse (3-2) contre la République tchèque, l'équipe de France féminine a donc perdu son emblématique capitaine, Amélie Mauresmo, et sa meilleure joueuse, Caroline Garcia, qui a décidé de faire une croix sur l'édition 2017. Yannick Noah a donc fait le choix d'un des plus beaux CV du tennis tricolore féminin pour l'épauler dans sa tâche (18 titres en simple dont deux en Grand Chelem - l'Open d'Australie 1995 en plus de Roland cinq ans plus tard).

Noah-Pierce, pour l'intéressée, l'association représente "une chance très rare" pour les joueuses. "D'avoir deux personnes comme ça, un homme et une femme, c'est quand même vraiment extraordinaire". Depuis dix ans et son retrait des courts, la Franco-Américaine de 41 ans, qui vit à l'île Maurice dans une communauté pentecôtiste, n'a pas complètement coupé avec l'univers de la balle jaune - elle a entraîné deux jeunes Mauriciennes. Mais ce retour au premier plan la rend heureuse. "Je suis très contente, je suis excitée".



"Ça fait un moment que j'aurais pu aider les Françaises, mais là c'est le bon moment, poursuit-elle. Je suis très contente de travailler avec Yannick (...) Je suis sûre qu'on va bien s'amuser, je vais apprendre beaucoup aussi et j'ai beaucoup à donner aux filles". Le premier test de Mary Pierce aura lieu en février à Genève contre la Suisse, adversaire au 1er tour des Françaises.