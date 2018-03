et AFP

publié le 30/07/2016 à 16:50

C'est la suite logique d'un intérêt réciproque de longue date. L'attaquant français âgé de 25 ans Wissam Ben Yedder, qui évoluait à Toulouse depuis 2010, a signé un contrat de cinq saisons avec le FC Séville, triple tenant du titre en Ligue Europa. Le club andalou a officialisé le transfert samedi 30 juillet sur son compte Twitter. "Ben Yedder, nouvel attaquant de Séville sous réserve de passer les examens médicaux", a annoncé Séville dans l'après-midi sur son compte Twitter, avant d'ajouter moins d'une heure plus tard qu'il signait "pour cinq saisons" dans un autre tweet.



Le FC Séville avait déjà tenté d'attirer l'attaquant de poche (1,70 m, 68 kg) l'an passé, mais s'était heurté à l'intransigeance du président du club toulousain Olivier Sadran, mécontent de l'indemnité de transfert proposée pour le joueur recruté en 2010 en CFA. Une saison plus tard, c'est une indemnité se situant en dessous des 9 millions d'euros, selon le quotidien L'Équipe, que Séville a déboursé pour s'attacher les services du Toulousain qui a inscrit 23 buts en 41 matches la saison dernière, pour un total en Ligue 1 de 63 buts en 156 rencontres et 6 saisons.

Entraîné depuis cet été par l'ancien sélectionneur du Chili Jorge Sampaoli, le club andalous a enregistré plus tôt samedi le départ d'un autre Français, Kevin Gameiro, recruté par l'Atletico Madrid moyennant une indemnité de transfert de 32 millions d'euros.