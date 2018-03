publié le 30/07/2016 à 13:20

Au détour des dizaines de rumeurs circulant durant le mercato estival, quelques signatures officielles interviennent de temps à autre. Samedi 30 juillet, c'est l'attaquant français Kévin Gameiro qui a décidé de rejoindre l'Atlético de Madrid après 3 saisons passées sous les couleurs du FC Séville (67 buts inscrits en 147 rencontres).



Le buteur avait particulièrement séduit la saison dernière, à tel point qu'il figurait parmi les 8 réservistes de la liste des 23 joueurs sélectionnés pour l'Euro 2016. Si l'ancien Lorientais a raté le rendez-vous estival avec les Bleus, il pourra se consoler en jouant la Ligue des Champions la saison prochaine avec son compatriote Antoine Griezmann, sous les ordres du fantasque Diego Simeone. Le club de la capitale espagnole a officialisé son arrivée ce samedi. Gameiro va signer un contrat de quatre années dès qu'il aura passé la visite médicale.

Ben Yedder file vers Séville

Un buteur français en chasse un autre à Séville. Le départ de Kévin Gameiro pour l'Atletico Madrid pourrait précipiter l'arrivée de Wissam Ben Yedder en Andalousie. Le buteur du TFC semble bien parti pour découvrir un nouveau championnat après six saisons et 61 buts en Haute-Garonne. Selon L'Équipe, le club toulousain et Séville ont trouvé un terrain d'entente pour un transfert de 9 millions d'euros pour l'attaquant de poche, à qui il ne reste qu'une année de contrat.

Valbuena proche de Fenerbahçe

Après la Russie, Matthieu Valbuena s'apprête à découvrir un nouveau championnat étranger. Selon le quotidien russe Izvestia, l'international français aux 52 sélections aurait trouvé un accord avec Fenerbahçe pour continuer sa carrière sur les rives du Bosphore. Le vainqueur de l'AS Monaco mercredi en tour préliminaire aller de Ligue des champions aurait donné au milieu offensif des garanties en matière de sécurité. Le club stambouliote doit encore obtenir l'aval de l'Olympique Lyonnais pour finaliser la transaction.



Pour le PSG, c'est Lacazette ou Jesé

Le quotidien L'Équipe annonçait dans son édition du vendredi 29 juillet que le PSG avait jeté son dévolu sur Alexandre Lacazette (Lyon) et Jesé (Real Madrid). Le nouvel entraîneur du PSG, Unai Emery, a confirmé partiellement ces informations vendredi en conférence de presse en expliquant que l'attaquant des Merengue intéresse bien le quadruple champion de France. "C’est une possibilité, comme d’autres lors de ce mercato. Je le connais bien, le club aussi. C’est un bon joueur, c’est une possibilité".