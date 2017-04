publié le 11/04/2017 à 22:25

Si le match entre le Borussia Dortmund et Monaco a logiquement été reporté après que des explosifs ont frappé le bus de l'équipe allemande, il y a quand même eu du football mardi 11 avril. À Turin, la Juventus recevait le FC Barcelone pour un remake de la finale de l'édition 2014-2015 remportée (3-1) par le club catalan. Et comme en 8e de finale aller contre le PSG, les hommes de Luis Enrique ont sombré.



Dès la 7e minute, Paulo Dybala se mettait en évidence et prouvait qu'il est bien l'un des grands avant-centres du moment, pour sa deuxième saison sous les couleurs noire et blanche. À la réception d'un centre en retrait du Colombien Juan Cuadrado, l'attaquant argentin de 23 ans enchaînait Pivot et frappe enroulée du gauche imparable pour le portier allemand Marc-André Ter Stegen.

15 minutes et une première parade décisive de l'inoxydable Gianluigi Buffon (21e) plus tard, le même Dybala s'offrait le doublé, toujours à la réception d'un centre en retrait, l'arme décisive en football. Il était cette fois signé Mario Mandzukic, pour une frappe sans contrôle du gauche au ras du premier poteau de Ter Stegen. 2-0. 22e minute.

L'addition se corsait davantage pour le Barça dix minutes après le retour des vestiaires. Après deux occasions franches manquées par un autre Argentin, Gonzalo Higuain, le défenseur central italien Giorgio Chiellini sautait plus haut Javier Mascherano pour placer sa tête sur un corner de l'ancien Lyonnais Miralem Pjanic. 3-0. 55e minute.

