publié le 31/10/2016 à 18:05

Patrice Evra est toujours footballeur, bien qu'il n'ait joué que 6 rencontres sous le maillot de la Juventus cette saison. Il a disputé les 3 matches de Ligue des champions, signe que Massimiliano Allegri ménage son vieux sage de 35 ans pour le sortir dans les grandes occasions. Un programme qui laisse le temps à Patrice Evra de devenir l'homme à suive sur les réseaux sociaux grâce à des publications dans lesquelles le défenseur français n'hésite pas à jouer avec son image.



Après le déguisement de panda afin de dire non au racisme, Patrice Evra a décidé de souhaiter un joyeux Halloween à ses abonnés Instagram, et toujours en musique. Habillé d'une salopette et surtout avec un masque de la poupée maléfique Chucky sur le visage, le latéral gauche offre une petite danse, avant d'ôter son masque et de souhaiter une bonne fête à tous.

Chucky wishes you a happy Halloween¿¿¿ i LOVE THIS game hahaahahah ¿¿¿#halloween#crazy Une vidéo publiée par Patrice Evra (@patrice.evra) le 30 Oct. 2016 à 12h37 PDT