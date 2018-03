publié le 26/09/2017 à 22:04

Après un premier résultat nul face au Red Bull Leipzig lors de la première journée de Ligue des champions, l'AS Monaco se devait de véritablement lancer sa saison européenne ce mardi 26 septembre à Louis II. Face à l'ASM ? Le FC Porto, un mauvais souvenir alors que les Monégasques s'étaient inclinés en finale, en 2004, face au club portugais.



Et malgré des intentions certaines en début de match, les hommes de Leonardo Jardim se sont fait surprendre à la demi-heure de jeu par des Portugais au jeu très direct. Et c'est un visage bien connu du championnat de France qui a douché les attentes du club de la principauté : Vincent Aboubakar (0-1, 31e). Le joueur passé par Valenciennes et Lorient a réussi à ouvrir le score malgré deux splendides parades de Diego Benaglio, le gardien remplaçant de l'AS Monaco.

¿¿¿ En deux temps, Vincent Aboubakar ouvre la marque pour le FC Porto !#ASMFCP pic.twitter.com/CjdRcI5kD6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 septembre 2017

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre est restée la même. Et, portés par des supporters présents en nombre sur le Rocher, les hommes de Sergio Conceiçao ont doublé la mise. Après une récupération de balle de Yacine Brahimi au milieu de terrain, Vincent Aboubakar profite d'un bon ballon en profondeur de Moussa Marega pour doubler la mise et inscrire son deuxième but de la soirée (0-2, 69e).

[VIDEO] ¿¿¿ UEFA Champions League : Aboubakar inscrit le but du doublé face à l'AS Monaco !#ASMFCP https://t.co/k3oqEbHPAA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 septembre 2017

En toute fin de match, alors l'AS Monaco avait heurté la barre transversale quelques minutes après le second but, les Portugais ont encore un peu plus alourdi le score grâce à Miguel Lauyn qui a pu profiter une nouvelle fois de l'apathie de la défense monégasque pour inscrire le troisième et dernier but de cette rencontre (0-3, 89e).

[RESUME] ¿¿¿ UEFA Champions League : Monaco giflé à domicile par Aboubakar et le FC Porto #ASMFCPhttps://t.co/yNOHn9HBOq — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 septembre 2017