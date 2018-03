publié le 31/07/2016 à 10:46

Un bijou. L'attaquant André-Pierre Gignac a marqué samedi son premier but depuis son retour de l'Euro 2016, avec l'équipe mexicaine des Tigres contre l'América (3-0), durant la 3e journée du tournoi d'ouverture au stade Azteca. L'ancien Marseillais a marqué à la 59e minute, permettant ainsi aux Félins de mener 1-0, sur une passe de l'Argentin Lucas Zelarayán.



L'attaquant des Tigres aurait pu frapper en force mais a fait preuve d'un splendide toucher de balle. Il a préféré conclure d'un tir plus subtil avec une petite balle piquée venant se loger dans la lucarne. C'est son premier but avec les Tigres depuis son retour au Mexique et son 29e en 41 matchs de championnat depuis son arrivée au club lors du tournoi d'ouverture en 2015.