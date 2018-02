publié le 14/02/2018 à 14:30

Duel au sommet ce mercredi 14 février. Le Paris Saint-Germain de Neymar va affronter le Real Madrid de Ronaldo huitième de finale aller de la Ligue des champions à Santiago-Bernabeu. Un choc des titans lors duquel le PSG pourrait bien s'imposer, estime David Ginola, ancien attaquant du club parisien.



"Paris domine dans le championnat de France. Madrid a plus de difficultés, mais ils ont l'habitude de ce type de compétition. Un joueur de football joue aujourd'hui pour participer à ce genre de match, donc ils vont se transcender", affirme l'ancien joueur. "Mais pour moi, Paris est favori sur le papier", juge-t-il, même s'il reconnaît que lors d'un match "il y a des aléas et des éléments qu'on ne connaît pas à l'avance".

Pour l'ancien international, certains joueurs pourraient surprendre, au-delà du choc annoncé entre Neymar et Ronaldo. "Les joueurs comme Neymar et Ronaldo vont être très surveillés sur le terrain et cela va peut-être créer des opportunités et des espaces pour d'autres joueurs", avance-t-il. "Je pense que Paris a vraiment le potentiel (…) ils sont capables d'aller gagner à Madrid. Ce soir je dirai 2-1 pour Paris", conclut David Ginola.