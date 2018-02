RC Lens : Brice Dja Djédjé en garde à vue pour violences conjugales

et AFP

Après s'être fait remarquer pour un début de bagarre avec l'un de ses coéquipiers lors d'un match de Coupe de France mercredi soir, Brice Dja Djédjé, défenseur du RC Lens, a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales. L'international ivoirien, âgé de 27 ans, a été interpellé jeudi et était toujours entendu par la police ce vendredi matin.



Brice Dja Djédjé, défenseur sous contrat avec le club de Watford en Premier League anglaise, a été prêté mi-janvier au RC Lens pour une durée de six mois avec option d'achat. Le parquet d'Arras n'a pas voulu commenter l'information et le club nordiste n'a pas communiqué pour le moment. Le commissariat d'Arras est chargé de l'enquête.

Avant de rejoindre Watford à l'été 2016, Brice Dja Djédjé avait évolué à l'Olympique de Marseille (2014-2016) et à Évian-Thonon (2010/2014), après avoir été formé au PSG. Le défenseur compte sept sélections avec les Éléphants de Côte d'Ivoire mais n'a plus été appelé depuis fin 2014.

Un autre joueur du RC Lens, le gardien Nicolas Douchez, 37 ans, a eu affaire à la justice cette saison. Il a comparu début février devant le tribunal correctionnel de Paris, pour violences en état d'ivresse une nuit d'octobre 2016. Le parquet a requis 1.000 euros d'amende. Il sera fixé sur son sort le 23 février.