PSG-Real : nouvelles plutôt rassurantes pour Neymar à J-8

et Éric Silvestro

publié le 26/02/2018 à 13:36

Le feuilleton alimentera à coup sûr quotidiennement, au moins, l'avant-match entre le PSG et le Real Madrid (8e de finale retour de Ligue des champions mardi 6 mars). Premier épisode lundi 26 février, huit jours avant le grand rendez-vous : les nouvelles de la cheville de Neymar sont plutôt rassurantes, quelques heures après la sortie du Brésilien sur civière à la 80e minute du match contre l'OM (3-0).



L'intéressé a posté en personne sur son compte Instagram une photo de sa cheville droite bandée et harnachée dans une attelle. Les premiers examens, passés après le "Clasico" à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, n'ont révélé aucune fracture. L'attaquant de 26 ans, qui est sorti à 1h20 du matin, doit désormais attendre que l'hématome s'estompe et passer une IRM pour vérifier si les ligaments de la cheville ont été touchés, tout en suivant, évidemment, un protocole de soins adaptés.

Il est d'ores et déjà forfait pour les deux prochains match du PSG, mercredi 28 février en quart de finale de Coupe de France, encore contre l'OM (21h05), et samedi 3 mars, à Troyes (17h), en championnat. Mais l'espoir demeure, en cas de simple entorse, qu'il puisse être aligné contre le Real Madrid pour la rencontre sans doute la plus importante de la saison du club parisien.

