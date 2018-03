PSG : Ben Arfa affiche encore sa détermination sur Instagram

publié le 28/09/2016 à 16:52

Hatem Ben Arfa a décidé de sortir du silence pour affirmer sa volonté de retrouver les pelouses en matches officiels avec le PSG. Et l'ancien Niçois ne fait pas les choses à moitié. Vendredi 23 septembre, le joueur de 29 ans diffusait son premier message sur le réseau social Instagram, "Paris ne s'est pas construit en 1 jour. Déterminé", mots accompagnés d'un court extrait du film "Officier et Gentleman" avec un jeune Richard Gere effectuant des pompes dans la boue.



Cinq jours plus tard, son compte officiel affiche un deuxième contenu. Il s'agit cette fois d'une photo de l'intéressé yeux plissés, traits tendus, mains posés sur un appareil de musculation. La légende : "Mood (humeur en Anglais, ndlr). Ne rien lâcher, comme les copains de @psg ce soir #challengeaccepted". Paris se frotte aux Bulgares de Ludogorets mercredi 28 septembre (20h45). Ben Arfa semblait enfin sur le point de réintégrer le groupe pour cette rencontre mais a finalement dû renoncer en raison d'une périostite du tibia gauche.

Mood. Ne rien lâcher, comme les copains de @psg ce soir #challengeaccepted Une photo publiée par Hatem Ben Arfa New (@hatembenarfaofficiel) le 28 Sept. 2016 à 4h21 PDT