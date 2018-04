LOSC : Pascal Praud craint la "mort du football" à Lille

publié le 21/04/2018 à 20:25

Ligue 1, Ligue 2, National ou encore plus bas ? Quelle division attend le LOSC l'année prochaine ? Actuellement 19ème de Ligue 1, après les 5 buts encaissés à Marseille (match perdu 5-1), le club est en proie à de très grandes difficultés financières. "On parle quand même de la mort du football à Lille !", s'est exclamé Pascal Praud ce samedi 21 avril, citant plusieurs exemples de club relégués : "Le Mans n'en est jamais revenu, Sedan pareil, et Strasbourg a mis des années à revenir en Ligue 1".



