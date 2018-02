publié le 19/02/2018 à 15:13

La collaboration entre l'Olympique de Marseille et Netflix est finalement tombée à l'eau. Face à la pression de certains groupes de supporters, le géant américain a été contraint de faire marche arrière et renoncer à la promotion de sa série Marseille, dont la deuxième saison commence vendredi 23 février.



Les Yankees, célèbre groupe du virage Nord, avait pourtant passé un deal avec le diffuseur de films et séries pour réaliser un gigantesque tifo, ces animations visibles dans les tribunes lors de l'entrée des joueurs. Un évènement qui devait avoir lieu avant le match entre Marseille et Bordeaux, en clôture de la 26e journée de Ligue 1 dimanche 18 février.

Mais la polémique n'a cessé d'enfler dans les allées du Vélodrome. Certains supporters n'ont pas apprécié d'apprendre que la chaîne avait financé l'opération. Netflix avait en effet payé le papier, le plastique et la location d'un local au parc d'exposition Chanot, à côté du stade, pour mettre en place la mosaïque. Un dispositif évalué entre 20.000 et 30.000 euros, selon certaines sources.

Le club a voulu protéger Gérard Depardieu

En pleine promotion de la saison 2 de Marseille, Netflix espérait également voir Gérard Depardieu, tête d'affiche de la série avec Benoît Magimel, donner le coup d'envoi de la rencontre. Mais le monstre du cinéma français, qui a bel et bien assisté au match, est resté dans les tribunes du Vélodrome.



Le coup d'envoi fictif a été annulé par l'Olympique de Marseille. Les dirigeants craignaient que l'acteur de 69 ans se fasse copieusement siffler par les spectateurs présents alors que la série est régulièrement critiquée dans la cité phocéenne.

¿ Gérard Depardieu assiste ce soir à #OMFCGB pic.twitter.com/6YaeYb2Kip — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 18 février 2018

Face à la polémique grandissante, la chaîne a finalement annulé toute la communication autour de la série pour ce match de la 26e journée. Contrairement à ce qui était prévu, aucune publicité Netflix ne s'est affichée sur les écrans publicitaires ou sur les deux écrans géants du stade. Un coup de communication manqué.