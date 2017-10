publié le 17/10/2017 à 21:19

Jusqu'où aller pour assister à un match de son équipe de cœur ? Un supporter de Marseille a testé ses limites dimanche 15 octobre. Il est allé jusqu'à se mettre en caleçon pour pouvoir assister au match nul de l'Olympique de Marseille à Strasbourg (3-3).





L'individu, qui habite à Mulhouse selon France Bleu, a dû revoir sa tenue pour entrer dans le stade de la Meinau à Strasbourg. En cause : un arrêté préfectoral interdisant de porter les couleurs marseillaises hors de la tribune réservée aux supporters olympiens. Arborant non seulement le maillot du club mais aussi un pantalon de jogging, le jeune homme de 21 ans a donc dû s’effeuiller près de deux heures avant le match et passer la soirée avec un blouson et un gilet pour protéger ses jambes.

Il a témoigné pour France Bleu : "Je suis allé dans ma voiture, je me suis déshabillé, j'avais juste mon gilet de boulot et une veste en cuir, j'étais torse nu et en caleçon, j'ai eu l'idée de faire une jupe avec mon gilet, et ils m'ont laissé rentrer comme ça dans le stade".



Le supporter a par la suite affirmé qu'il n'y avait "aucune trace d'arrêté préfectoral". Il envisage désormais de porter plainte contre le Racing Club de Strasbourg.

Ce supporter de l'OM à côté de moi a donc été forcé à retirer son ensemble de l'OM et donc entrer torse nu et en caleçon au stade ! Honteux. pic.twitter.com/0Wu8bRYja7 — Mathieu Lauricella (@LauricellaMatt) 15 octobre 2017