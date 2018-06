Mondial : La France va-t-elle se qualifier dès aujourd'hui pour les 8èmes de finale ?

publié le 21/06/2018 à 10:38

Aux confins de l'Asie et de l'Europe, avec les 8es de finale du Mondial comme horizon: les Bleus doivent battre le Pérou, aujourd'hui à Ekaterinbourg, pour entrevoir la qualification et se rassurer après leurs débuts poussifs dans la compétition.



Sur le plan comptable, ils sont bien partis: leur succès contre l'Australie (2-1) les a postés à la première place du groupe C.



S'ils remportaient leur deuxième rencontre, un seul résultat dans l'autre match du groupe la même journée les priverait de la qualification dès jeudi soir: si l'Australie battait le Danemark.



Sur le plan football, il y a eu du retard à l'allumage: l'équipe de France se doit une revanche à elle-même et à ses supporters.



"On a eu des manques dans l'animation, le dynamisme, la mobilité, la vitesse. Demain (jeudi), on peut et on doit faire mieux pour obtenir le même résultat", a reconnu Didier Deschamps mercredi.



Une animation à ranimer, donc, dans laquelle Paul Pogba aura un rôle forcément scruté, lui qui répète vouloir être le "patron" de l'équipe.



Il l'a été dans une certaine mesure en forçant la décision du premier match, étant à l'origine des deux buts français, mais il a aussi failli dans le lien entre milieu et attaque.



Corentin Tolisso aussi, et le jeune relayeur devrait être remplacé dans le onze de départ par l'expérimenté Blaise Matuidi, qui a fait valoir ses galons de taulier dans le vestiaire et devant la presse, ainsi que son aisance dans la projection vers l'avant.



L'autre victime pressentie devrait être Ousmane Dembélé en attaque, apparu emprunté contre l'Australie et sans doute remplacé par Olivier Giroud contre le Pérou.



L'avant-centre, qui s'est fait retirer ses points de suture au front hérités d'un choc contre les États-Unis le 9 juin (1-1), apportera son jeu de tête et en remise auprès des feux follets Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

