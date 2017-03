Monaco-Manchester City : découvrez les équipes probables

publié le 15/03/2017 à 16:05

Aligner quasiment la même équipe qu'au match aller avec l'objectif de mieux défendre, notamment en empêchant les deux latéraux de monter en même temps. Telle devrait être l'option choisie par l'entraîneur de Monaco Leonardo Jardim mercredi 15 mars face à Manchester City. Battue 5-3 en Angleterre il y a trois semaines, l'ASM possède statistiquement 40% de chances de voir les quarts de finale, où elle serait le dernier représentant du football français après le fiasco du PSG à Barcelone (6-1).



Au match aller, le technicien portugais avait dû se passer du Brésilien Jemerson en défense centrale. Le Polonais Kamil Glik à son tour suspendu, l'Italien Andrea Raggi sera de nouveau aligné sur la pelouse de Louis-II. Pour le reste, la seule interrogation concerne la reconduction de Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque aux côtés d'un Radamel Falcao remis d'un coup à la hanche droite. Jardim pourrait opter pour un schéma un peu moins offensif avec l'expérimenté Joao Moutinho en soutien du Colombien.

À Manchester City, Pep Guardiola ne changera pas son trio offensif Raheem Sterling-Sergio Agüero-Leroy Sané. En revanche, l'équipe devrait évoluer au milieu et sur le côté gauche de la défense. Le repositionnement de Fernandinho à ce poste n'ayant pas donné satisfaction, Gaël Clichy et Aleksandar Kolarov sont en balance. Le milieu brésilien pourrait évoluer en sentinelle, Yaya Touré montant alors d'un cran à la place d'un Kevin De Bruyne éreinté.



Par ailleurs, quatre Monégasques seront suspendus au prochain match en cas de carton jaune (quart de finale aller en cas de qualification, la saison prochaine dans le cas inverse) : Sidibé, Fabinho, Bakayoko et Falcao. Côté Citizens, ils sont trois dans ce cas : Otamendi, Fernandinho et Sterling. Le tirage au sort des quarts se déroulera vendredi 17 mars à 12h, les matches les 11, 12 (aller), 18 et 19 avril (retour).

Monaco-Manchester City : les équipes probables

Monaco : Subasic - Sidibé, Raggi, Jemerson, Mendy - Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Falcao, Mbappé (ou Moutinho)



Manchester City : Caballero - Sagna, Stones, Otamendi, Kolarov (ou Clichy) - Touré, Fernandinho (ou De Bruyne), Silva - Sterling, Agüero, Sané



Arbitre : Gianluca Rocchi (ITA