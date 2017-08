publié le 19/08/2017 à 00:25

Une victoire dans la douleur, mais une victoire synonyme de record. Sans Kylian Mbappé, non retenu dans le groupe alors que le joueur est sur les tablettes du PSG, l'AS Monaco s'est difficilement défait de Metz lors de cette troisième journée de Ligue. Mais les champions de France en titre ont pu compter sur leur capitaine, Radamel Falcao pour l'emporter sur le plus petit des scores à l'extérieur (0-1).



Avec cette 15e victoire consécutive en Ligue 1, étalée sur deux exercices, l'ASM efface ainsi la précédente marque établie par le Bordeaux de Laurent Blanc en 2009. Mais rien n'a été facile ce vendredi 18 août. Encore une fois, ils ont pu compter sur le "Tigre" Falcao, qui a inscrit son cinquième but de la saison à l'entrée du dernier quart d'heure (78e), pour débloquer une rencontre qui semblait mal embarquée.

L'absence de Mbappé, si elle n'a pas été préjudiciable dimanche dernier à Dijon (4-1) où il était remplaçant sur "décision du club" selon l'entraîneur Leonardo Jardim, s'est cette fois fait ressentir. En effet, son remplaçant Adama Diakhaby n'a jamais réussi à peser sur la défense messine.



Metz, qui a pourtant réalisé une très belle prestation, a de son côté enregistré une troisième défaite et garde son compteur bloqué à zéro point. Les Mosellans pourront se consoler avec le contenu de leur match et même avec le score, bien meilleur que la saison dernière quand ils avaient encaissé un terrible 7-0 à Saint-Symphorien.