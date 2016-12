Metz-Lyon: une deuxième mise en examen après les jets de pétards

Un homme soupçonné d'avoir lancé un pétard sur le gardien lyonnais le 3 décembre lors du match opposant le FC Metz à l'OL a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Metz.

Crédit : JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP Anthony Lopes touché par des jets de pétards samedi 3 décembre lors de la rencontre Metz-Lyon

Alors que le FC Metz connaîtra son sort le 5 janvier, date à laquelle la ligue donnera sa décision finale (le match sera-t-il reporté ou Lyon va-t-il gagner 3-0 ? le club recevra-t-il une mande ?), l'enquête sur les incidents qui ont entaché la rencontre du 3 décembre avance.



Âgé d'une trentaine d'années et résidant à Metz, un homme a été interpellé mercredi, et présenté dans la soirée à un juge d'instruction, a refusé de s'exprimer, que ce soit devant la police ou devant le juge, a-t-on appris jeudi 29 décembre. Une information judiciaire a été ouverte.



Un premier homme avait été mis en examen le 9 décembre pour "violences aggravées, jet de projectile dangereux et introduction de fusée ou artifice dans une enceinte sportive lors d'une manifestation sportive" : il avait reconnu avoir jeté le premier pétard sur le gardien Anthony Lopes, légèrement blessé.



Le match de L1 Metz-Lyon du 3 décembre avait été interrompu d'abord provisoirement vers 20H30, puis arrêté définitivement vers 21H20 par l'arbitre Lionel Jaffredo, après concertation avec les délégués de la LFP et les pouvoirs publics. Quelques jours plus tard, et au vu "de la gravité des faits", la Ligue avait fermé à titre conservatoire la tribune d'où étaient partis les pétards.