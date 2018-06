publié le 21/06/2018 à 16:37

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le départ de Javier Pastore ne fait plus aucun doute. Et un transfert est même sur le point d'être acté. Selon les informations du Corriere Dello Sport, le milieu de terrain argentin devrait prochainement s'envoler pour l'AS Rome.



Un accord aurait en effet été trouvé entre les deux clubs alors que le PSG devrait percevoir entre 18 et 24 millions d'euros. Selon la Gazzetta Dello Sport, El Flaco, comme il est surnommé, devrait ainsi parapher un contrat de quatre ans avec un salaire net de 4 millions d'euros par an.

Un salaire en deçà de ce que Javier Pastore touchait à Paris. Le joueur de 29 ans, qui a écarté des offres conséquentes de West Ham et Besiktas, a dû consentir un effort financier puisqu’il perçoit actuellement un salaire de 6 millions d'euros par an.



Un retour en Serie A

Mais l'appel de la Serie A était trop fort pour l'Argentin, qui va donc retrouver un championnat qu'il connaît bien pour y avoir évolué deux saisons à Palerme (2009-2011). Deux années où le milieu de terrain s'était fait une renommé internationale et avait attiré de nombreux regards.



Le PSG avait alors déboursé 42 millions d'euros pour s'attacher les services de Javier Pastore, qui avait posé ses valises à Paris à l'été 2011. C'était le premier gros transfert de l'ère QSI avant que ne débarquent Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic ou encore Marco Verratti.



Après le transfert définitif du jeune attaquant Odsonne Edouard au Celtic Glasgow, ce second départ doit permettre au Paris Saint-Germain de se rapprocher des 40 millions d'euros de vente nécessaires afin de rentrer dans les clous du fair-play financier.