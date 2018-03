publié le 31/10/2016 à 12:04

Non, Mathieu Valbuena n'est pas mort. C'est la folle rumeur qui a agité les réseaux sociaux dans la nuit du dimanche 30 au lundi 31 octobre et qui a poussé l'Olympique lyonnais a réagir. Le club rhodanien a tenu à préciser l'état de santé de son milieu de terrain, lundi sur son compte Twitter officiel.



"Mathieu Valbuena est heureusement bien vivant contrairement à ce que d’ignobles individus colportent sur twitter. L’Olympique lyonnais est horrifié devant de tels agissements honteux et inhumains", a déclaré l’OL dans la matinée. Dans la nuit, plusieurs messages avaient été postés sur le réseau social pour annoncer le décès de l'international français.

Certains ont même utilisé un faux compte de l'OL pour rendre la rumeur la plus crédible possible. Mathieu Valbuena soigne actuellement une blessure à l’épaule qui le prive de terrains pendant plusieurs semaines.

Le club de la capitale des Gaules à quant à lui renoué avec le succès en Ligue samedi en s'imposant difficilement face à Toulouse (2-1).

Mathieu Valbuena est heureusement bien vivant contrairement à ce que d’ignobles individus colportent sur twitter. (1/2) pic.twitter.com/AP6TlFgEJg — Olympique Lyonnais (@OL) 31 octobre 2016

L’Olympique Lyonnais est horrifié devant de tels agissement honteux et inhumains. (2/2) — Olympique Lyonnais (@OL) 31 octobre 2016

Les fausses annonces de mort sur Twitter sont nombreuses sur les réseaux sociaux. L'attaquant de West Ham Dimitri Payet a par exemple été annoncé mort sur Twitter début août, alors que fin 2015, la rumeur du décès de Pascal Obispo avait circulé sur Internet.