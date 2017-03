Maxime Lopez : "Je pense avoir fait mes preuves"

publié le 26/03/2017 à 21:30

Il n'y a pas que l'équipe de France A sur le pont en ce mois de mars. L'équipe U20, entraînée par Ludovic Batelli, participait également à un tournoi amical en Bretagne ce weekend, au côté de l'Angleterre, du Sénégal et du Portugal. Et si les observateurs de football soulignent la qualité de la nouvelle et talentueuse génération dont profite Didier Deschamps, celle des Bleuets mérite pareils éloges.



Jean-Kévin Augustin (Paris Saint-Germain), Ludovic Blas (En-Avant-Guingamp), Amine Harit (FC Nantes), Alban Lafont, Issa Diop (Toulouse FC), Maxime Lopez (Olympique de Marseille) et Lucas Tousart (Olympique Lyonnais) composent notamment le groupe vainqueur (3-0) du Sénégal. Ces deux derniers étaient les invités du "Club Liza", en direct de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor).

Un milieu de terrain prometteur

Les deux milieux de terrain ont gagné leur place de titulaire cette saison (16 matches pour le premier, 22 pour le second) et s'en sont expliqué, à commencer par le Marseillais : "Dès que Rudi Garcia est arrivé, il m'a donné des responsabilités et depuis je ne suis plus sorti de l'équipe donc je pense que je réponds à ses attentes, je pense avoir fait mes preuves".

Malgré la concurrence de Maxime Gonalons, Jordan Ferri, Corentin Tolisso et Sergi Darder à l'OL, l'ancien Valenciennois a gagné sa place "grâce à ses performances à l'entraînement" : "Cela n'a pas été simple en début de saison. Lors de la suspension de Gonalons il a voulu me tester et maintenant je m'épanouis dans cette équipe."