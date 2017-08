publié le 08/08/2017 à 14:21

Fin du suspense pour Rachid Ghezzal. Le milieu offensif de 25 ans était en discussion depuis l'été dernier avec son club formateur, l'Olympique Lyonnais. Mais les deux parties n'ont jamais réussi à trouver un accord. Libre de tout contrat, l'international algérien va poursuivre sa carrière à l'AS Monaco. Il a signé un contrat de quatre ans avec le champion de France, annonce le club de la Principauté. "J’ai l’ambition de jouer au plus haut niveau national et international", a déclaré le néo-monégasque sur le site officiel de l'ASM.



Une autre équipe du Sud de la France attend un renfort dans les prochaines heures, à en croire L'Équipe. Il s'agit de l'Olympique de Marseille, qui continue à étoffer son "Champion's project". Les Phocéens auraient formulé une offre de prêt (avec une option d'achat automatique de 10 millions d'euros) pour Jordan Amavi, le latéral gauche français évoluant à Aston Villa.

Quant à la rumeur qui annonçait le retour de Zlatan Ibrahimovic en Ligue 1, "c'est complètement faux", a déclaré son agent Mino Raiola, interrogé par La Provence.