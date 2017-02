Le défenseur international espoir français a été arrêté pour violences conjugales dans la nuit de jeudi à vendredi selon la Garde civile de la région de Madrid.

Crédit : Jose Jordan / AFP Le Français Lucas Hernandez au duel avec le Brésilien Alexandre Pato en décembre 2016

par Luca Dangréaux , Avec AFP publié le 03/02/2017 à 16:49

Lucas Hernandez, joueur français de l'Atlético Madrid, est placé en garde à vue ce vendredi 3 février pour violences conjugales. L'annonce a été faite par la Garde civile de la capitale espagnole tôt dans la matinée. Il a été placé en garde à vue vendredi dans un commissariat de Las Rozas, et devrait être remis à la justice dans la journée. Selon le journal espagnol El Pais, la compagne du joueur a été conduite vers un centre hospitalier pour recevoir des soins mais ne souffrait que de blessures légères. Aucune plainte n'a encore été déposée.



Le joueur devra cependant s’expliquer devant les juges du tribunal de Majadahonda (ville située à 16 kilomètres de Madrid). Aucune information supplémentaire n'a été rendue publique concernant les faits exacts reprochés à l'international espoir français (un match) de 20 ans.



Lucas Hernandez a effectué toute sa formation au sein de l'Atlético de Madrid, un club qu'il a rejoint en 2007, à l'âge de 11 ans et où il côtoie notamment Antoine Griezmann et Kévin Gameiro. Cette saison, le Marseillais de naissance a joué six matches de championnat espagnol sous les ordres de Diego Simeone.