Le PSG deviendra-t-il un jour un grand club européen ?

publié le 07/03/2018

Catastrophique : le Paris SG, qui a dépensé plus de 400 millions d'euros cet été pour recruter les stars Neymar et Kylian Mbappé et briller en Europe, s'est fait éjecter de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale, par un Real Madrid même pas brillant, hier soir au Parc des Princes (3-1 à l'aller, 2-1 au retour).



L'argent n'achète pas l'expérience : cela pourrait être la morale de ce choc au sommet entre le PSG, ses ambitions folles et sa puissance financière, et le vétéran madrilène, 116 ans hier soir et 12 Ligues des champions au compteur.



Malgré un but d'Edinson Cavani (71e), Paris a craqué et ne verra pas même les quarts de finale de la C1, pour la deuxième année consécutive.



Cette élimination, actée rapidement après l'ouverture du score de l'inévitable Cristiano Ronaldo (51e) et confirmée par un but de Casemiro en fin de match (80e), scelle sans nul doute le sort de l'entraîneur du PSG Unai Emery.



S'il a assuré ne pas "penser" mardi soir à la fin de son aventure parisienne, le Basque est en fin de contrat à l'issue de la saison.



Et c'était déjà sous ses ordres que Paris s'était vu infliger l'humiliante "Remontada" la saison dernière, au même stade de la compétition et contre le FC Barcelone (4-0, 1-6). "Ce n'est pas la faute du coach.



Ceux qui jouent, ce sont nous les joueurs", l'a toutefois défendu le capitaine Thiago Silva, après la rencontre.



Même si l'entraîneur madrilène Zinèdine Zidane a revendiqué "un match parfait" de son équipe, il n'aura même pas fallu un grand Real Madrid mardi soir pour éliminer Paris.



Le double tenant du titre, qui n'avait étincelé que dix minutes lors du match aller, les dernières, au cours desquelles il a inscrit 2 buts, a multiplié les imprécisions techniques et même des passes directement en touches.



