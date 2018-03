publié le 10/03/2018 à 21:56

Est-il possible de réussir à Paris lorsqu'il est question de football ? Est-il possible un jour d'imaginer un club qui traverse les années, gagne des titres et reste au sommet ? Madrid ou Londres ont leurs équipes, membres du gotha européen depuis des lustres. Le football à Paris est-il maudit ? La question se pose à chaque décennie depuis les années 1950.



