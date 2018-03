publié le 10/03/2018 à 18:08

Quand il faut y aller, il faut y aller. Pris d'une envie pressante, Sergio Ramos s'est absenté cinq minutes en plein match du Real Madrid samedi à Eibar (2-1) ce samedi 10 mars en Championnat d'Espagne, laissant ses partenaires à dix entre la 73e et la 78e minute.



Alors que le score était de 1-1 et que le Real espérait reprendre l'avantage, le capitaine madrilène a quitté le terrain au pas de course, sans motif apparent et alors que le jeu était arrêté au stade d'Ipurua, au Pays basque.

Au passage, Ramos a glissé un mot à l'un des arbitres et s'est engouffré dans le tunnel des vestiaires. Il n'en est ressorti que cinq minutes plus tard, reprenant le jeu normalement à la 78e minute, juste avant le second but du Real, signé Cristiano Ronaldo (84e).

"Un appel de la nature"

Un mystère éclairci par Zinedine Zidane en conférence de presse. "Je crois qu'il s'est un peu fait dessus, a commenté l'entraîneur, amusé. Il est allé aux toilettes une minute et il est revenu, rien de plus."

Escucha de nuevo a Zidane sobre el problema de Ramos: "Pues se ha cagado un poco, ha ido al baño un momento" pic.twitter.com/fyo1Pvaetz — Carrusel Deportivo (@carrusel) 10 mars 2018

Sergio Ramos lui-même n'a pas manqué d'en rire sur les réseaux sociaux avec un tweet dans lequel le joueur évoque "un appel de la nature".

Típico apretón. / Nature calls.¿

Salir. Entrar. / Out & back in. ¿¿¿¿

Vuelta a la carga. / Reload. ¿

Gol del equipo. / Team goal. ¿¿

¿3¿

Y vuelta a casa. / Back home. ¿

¡Seguimos! / Let's keep it up.¿#HalaMadrid pic.twitter.com/2r67vxEZlq — Sergio Ramos (@SergioRamos) 10 mars 2018