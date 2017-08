publié le 26/08/2017 à 23:38

Quatre jours après son élimination contre Naples lors des barrages de Ligue des champions, Nice a concédé une défaite pour le moins inquiétante (3-0) sur la pelouse d'Amiens, qui a remporté le premier succès de son histoire en Ligue 1. En l'absence de son attaquant vedette Mario Balotelli, malade, et du milieu Jean-Michaël Seri, dont le transfert vers le FC Barcelone tourne au mauvais feuilleton, l'OGC Nice a été puni par un promu picard plus fort qui lui.



Inexistants en première période et impuissants en seconde, les coéquipiers de Wesley Sneijder ont encaissé leur troisième défaite en quatre rencontres de championnat. Avec trois points, les joueurs de Lucien Favre pointent en bas de tableau, à la 16e place. Un match de bien mauvais augure alors que Nice reçoit Monaco lors de la prochaine journée. À l'inverse, Amiens, qui avait perdu ses trois premiers matches sans inscrire le moindre but, a enfin lancé sa saison en faisant preuve de réalisme mais aussi de maîtrise.

C'est Gäel Kakuta qui a eu l'honneur de marquer le premier but amiénois dans l'élite, d'un coup franc dans la lucarne (15e), tandis que Moussa Konaté a réalisé un doublé pour son premier match à La Licorne (28e, 88e).

Bordeaux assure

Bien parti face à Troyes et parfois très attrayant, Bordeaux s'est finalement contenté d'une petite victoire (2-1). Toujours invaincus, les Girondins occupent provisoirement la 5e place du classement avec huit points, deux fois plus que Troyes, 11e. Un but de Kamano d'entrée (10e), puis un autre au retour des vestiaires de Sankharé (47e) ont eu raison d'Aubois dangereux à l'extérieur, comme en atteste leur succès à Nice, mais qui n'ont pas su revenir complètement dans ce match.



Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont démarré tambour battant, avec un Kamano positionné au poste d'avant-centre qui profitait d'une relance plein axe et ratée de Samassa, surpris par le pressing fulgurant de Sankharé, pour ouvrir la marque. Gênée par la stratégie de son adversaire, l'ESTAC passait plus de temps à défendre qu'à attaquer, malgré une tête trop croisée de Vizcarrondo (5) sur corner.



Après la pause, les Bordelais croyaient se faciliter la vie après un festival sur son côté de Malcom qui trouvait la tête de Sankharé, mais Darbion, quatre minutes plus tard, douchait l'ambiance en reprenant victorieusement au deuxième poteau un centre de Grandsir (52).