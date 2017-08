Mariano Diaz et Nabil Fekir lors de Rennes-Lyon, le 11 août 2017

Lors de la troisième journée, l'Olympique Lyonnais a longtemps cru poursuivre son sans-faute. Mais c'était sans compter sur le feu follet girondin, Malcolm. D'une frappe puissante à l'entrée de la surface, le Brésilien a arraché l'égalisation en toute fin de match. Un premier accroc dans la saison des hommes de Bruno Génésio.



Pour ne pas déjà être détaché par les équipes de tête, l'OL doit donc retrouver le chemin de la victoire dès ce samedi 26 août, à Nantes, lors de la quatrième journée. Attention tout de même aux Canaris. En difficulté depuis le début de la saison, le FCN a signé sa première victoire la semaine dernière lors d'un déplacement à Troyes. Devant leur public, les hommes de Claudio Ranieri voudront enchaîner.



Si Bruno Génésio a dû composer sans Marçal (blessé) et Darder (suspendu), l'effectif du FC Nantes n'est pas épargné par les blessures. Rongier, Bamou et Kayembe sont donc absents en raison de problèmes physiques, alors que Lima et Awaziem sont suspendus.