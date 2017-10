publié le 18/10/2017 à 15:26

Un match nul à Leipzig, une lourde défaite face à Porto et une défaite face à Besiktas. Soit un point en trois journées. Voilà le maigre bilan de l'AS Monaco lors de cette phase aller de la Ligue des champions.



Des résultats qui compliquent énormément les chances de qualification du club monégasque pour les phases finales de la compétition reine européenne. Dernier du groupe G, loin derrière le club turc qui réalise un sans-faute jusqu'à présent, l'ASM peine à rééditer ses performances de la saison dernière qui l'avait vue atteindre les demi-finales.

Pour continuer de rêver à la coupe aux grandes oreilles, le club de la principauté devra tout simplement réaliser un exploit. Sous le format actuel de la Ligue des champions, en place depuis la saison 2003/2004, aucune équipe française n'a réussi à se qualifier en ayant un seul point au compteur après les trois premiers matches de poule.



0 - Sous le format actuel, aucune équipe ¿¿ n'a atteint la phase éliminatoire de la LdC en comptant 1 pt après 3 matches de groupes. Dépit. pic.twitter.com/hIBHiVlUcQ — OptaJean (@OptaJean) 17 octobre 2017

Sur l'ensemble des équipes engagées, seuls sept clubs ont réussi pareille performance, rappelle L'Équipe. Arsenal (2003-2004), Porto (2004-2005), le Werder Brême (2005-2006), Liverpool (2007-2008), le Panathinaikos (2008-2009), Galatasaray (2012-2013) et La Gantoise (2015-2016).

Une qualification toujours possible

Si sportivement cela paraît extrêmement compliqué tant Monaco est la peine ces dernières semaines, mathématiquement parlant, cela est donc toujours possible. Et la victoire des Allemands de Leipzig sur Porto, lors de cette 3e journée, pourrait même arranger les affaires des Rouge et Blanc au terme de cette phase de poule. En cas de parcours sans faute lors des matches retour, où ils devront notamment gérer deux déplacements au Besiktas et à Porto, les Monégasques seraient ainsi assurément qualifiés et pourraient même prétendre à la première place en fonction des autres confrontations.



En cas d'accroc, les choses se compliqueraient encore davantage. La calculette serait alors de sortie. Cependant, l'ASM pourrait passer avec seulement six points au compteur, soit une victoire et deux nuls sur la phase retour. Il faudrait pour cela que les coéquipiers de Radamel Falcao l'emportent par au moins quatre buts d'écart face à Leipzig et attendre des résultats nuls dans l'ensemble des autres rencontres.



Monaco, Leipzig et Porto seraient alors à égalité de points au classement. Mais la différence de but profiterait aux hommes de Leonardo Jardim, rappelle Sports.fr.