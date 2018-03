publié le 28/07/2016 à 10:39

Malgré le retour en forme de son buteur colombien Radamel Falcao, l'AS Monaco s'est incliné à Istanbul contre le Fenerbahçe (2-1) et s'est compliqué la tâche en 3e tour préliminaire aller de la Ligue des champions, mercredi 27 juillet. L'ASM devra s'imposer mercredi 3 août à Louis II, 1-0 ou par deux buts d'écart, pour atteindre les barrages de la C1. Et en prime, en l'absence de Danijel Subasic dans les cages, son remplaçant Morgan De Sanctis est sorti sur blessure, dès le début de match.



"On aurait aimé faire mieux, mais ce n’est pas non plus un résultat catastrophique. (...) On a marqué un but à l’extérieur qui pourra être très important au match retour.", a confié l'attaquant français Valère Germain, de retour d'un prêt convaincant à Nice. Les Monégasques devront se montrer plus solide alors qu'ils ont laisser apparaître de nombreuses carences défensives mercredi soir.

À écouter aussi dans ce journal

- L'AS Saint-Étienne et Lille rentrent en lice pour le 3e tour qualificatif de Ligue Europa ce soir. Ils rencontreront respectivement l'AEK Athènes et Qäbälä.

- Les supporters du PSG Club Los Angeles ont eu le plaisir de voir leur club s’imposer (3-1) face au Real Madrid en match de préparation aux États-Unis. Le nouveau latéral belge du PSG Thomas Meunier s'est notamment distingué avec un doublé.



- Contrairement aux rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours, le lyonnais Corentin Tolisso ne rejoindra finalement pas Naples cet été.