publié le 27/07/2016 à 20:04

La Ligue de football professionnel (LFP) souhaiterait rendre la Ligue 1 plus attractive financièrement, notamment en touchant plus d'argent grâce aux droits télé en France et à l'étranger. Elle a vu que cette amélioration était possible lors de l'Euro 2016, où la qualité de retransmission des rencontres de championnat était particulièrement bonne.



Dans son édition du mercredi 20 juillet, le quotidien sportif L'Équipe a interrogé le directeur général exécutif de la LFP, Didier Quillot, qui en est arrivé à cette conclusion : "Nous nous sommes aperçus que la réalisation de certains matches de l'Euro, filmés dans les mêmes stades que la Ligue 1, était plus aboutie. Cela provenait du placement de certaines caméras". Trois clubs ont été choisi pour mettre utiliser ces caméras de la même façon que lors du récent championnat européen : l'OGC Nice, le PSG et l'OM.

Un communiqué de la LFP envoyé à 3 clubs

L'Équipe aurait en effet pu se procurer un communiqué envoyé à l'OM et dévoile ce qui est écrit à l'intérieur. Dans celui-ci la LFP rappelle qu'elle souhaite augmenter les recettes générées par la Ligue 1 grâce aux droits télé. Elle explique alors le but de son communiqué : "L'écart observé à l'antenne en termes de rendu télévisuel entre l'UEFA Euro 2016 et la Ligue 1 s'explique par deux différences majeures : la réalisation audiovisuelle des matches en elle-même et l'emplacement des caméras dans les stades". C'est après que la LFP demande que les caméras, pour le plan large, et le plan serré, conservent les positions utilisées lors de l'Euro. Le PSG et Nice auraient reçu le même courrier. Le club de la capitale n'a pas donné sa réponse encore car ce positionnement des caméras supprimerait des places VIP, (il faudrait en effet abaisser les caméras), tandis que Nice et l'OM seraient plus enclins à accepter.