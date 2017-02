publié le 22/02/2017 à 07:42

Soirée exceptionnelle mardi à Manchester où Monaco s'est incliné 5-3 contre le club de City en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Intensité, suspense et rebondissements ont marqué cette rencontre complètement folle. "Quand deux équipes attaquent, le football est merveilleux, a réagi Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens, sur RTL. Je félicite aussi mon collègue de Monaco (Leonardo Jardim, ndlr), Mbappé est tellement bon". "C'était un match de fou", a aussi admis Andrea Raggi, le défenseur monégasque, malgré la défaite.



Après un début de match presque parfait, Monaco a mené 2-1 puis 3-2, mais sans jamais parvenir à creuser l'écart, avant de s'effondrer dans les 20 dernières minutes. "On raté penalty, on a pris des buts ensuite, le moral n'est pas bien", a reconnu Andrea Raggi. Pour se qualifier en quarts de finale, l'ASM devra s'imposer par au moins deux buts d'écart au match retour le 15 mars au Stade Louis-II. "On n'a rien à perdre, on joue à la maison, rien n'est impossible", a lancé Andrea Raggi.

À écouter également dans ce journal

- Soupçonnés de préparer un attentat, trois hommes ont été arrêtés à Clermont-Ferrand, Marseille et en région parisienne. "Il ne fréquente pas la mosquée, il n’est pas terroriste, il n’est pas méchant", a lancé sur RTL le père du suspect arrêté à Clermont-Ferrand.

- François Bayrou annoncera ce mercredi sa décision de se présenter, ou pas, à l'élection présidentielle. Le président du MoDem, qui s'exprimera à partir de 16h30 au siège de son parti, pourrait rallier Emmanuel Macron.



- Benoît Hamon était en meeting mardi soir à Blois. Le candidat de la gauche a insisté sur le rassemblement des courants : "Si je suis élu président de la République, mon gouvernement aura toutes les nuances de la gauche, qu'elle soit socialiste, écologiste, communiste, radicale, citoyenne".



- En raison de la campagne pour l'élection présidentielle, l'Assemblée nationale va tenir sa dernière séance ce mercredi. Ce sera la dernière tout court pour François Loncle, député de l'Eure, âgé de 75 ans, qui se souvient "du discours de Bandinter pour l'abolition de la peine de mort et celui de Manuel Valls le 13 janvier 2015, après l'attentat de Charlie Hebdo".



- L'agression d'un couple juif à Créteil en 2014 avait été très médiatisée. Le juge d'instruction a décidé mardi de supprimer la qualification antisémite des faits. L'accusation a du mal à comprendre une telle décision.