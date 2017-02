François Bayrou et Emmanuel Macron

publié le 21/02/2017 à 11:45

Il souffle le chaud et le froid depuis de longs mois. Le président du MoDem, François Bayrou, a déjà été candidat à trois reprises au scrutin présidentiel. Est-il en route vers une quatrième candidature ou "en marche" aux côtés d'Emmanuel Macron ? Quoi qu'il en soit, le leader centriste a annoncé qu'il allait mettre un terme au suspense. Il prendra publiquement la parole mercredi 22 février.



Mais il garde le mystère sur le contenu de son intervention. D'après les informations du Point, l'ancien ministre de l'Économie et l'ancien ministre de l'Éducation nationale auraient dîné ensemble, au cours de la semaine du 13 février. Une rencontre qui pourrait déboucher sur un accord puisque, toujours selon l'hebdomadaire, depuis plusieurs semaines l'entourage respectif des deux leaders politiques plaide pour une discussion. Et d'après les proches de François Bayrou, ils pourraient à nouveau se parler, ce mardi 21 février.

Selon une enquête Ipsos Sopra Steria réalisée pour le Cevipof et Le Monde, publiée jeudi 16 février, François Bayrou n'est crédité que de 6% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Et dans l'hypothèse où il se porterait candidat, Emmanuel Macron passerait alors de 23% à 20% des intentions de vote.