publié le 16/05/2018 à 19:33

Pression maximum pour les joueurs de l'Olympique de Marseille, qui rêvent d'inscrire leur nom dans la légende en décrochant le premier trophée européen depuis 25 ans ce mercredi 16 mai face à l'Atlético de Madrid.



Si l'OM pourra compter sur son 12ème homme à Lyon. l'Atlético de Madrid a aussi un public et les supporters espagnols n'imaginent pas un instant que le titre pourrait leur échapper. Les dirigeants du club restent, eux, prudents et assurent que Marseille peut être dangereux.

Face à la ferveur marseillaise, les autorités n’ont pas hésité à mettre en place un gros dispositif de sécurité. 1.250 policiers sont mobilisés pour que cette soirée reste une fête. Des affrontements sont redoutés entre supporters marseillais et lyonnais car les marseillais ont promis de tout casser chez leur grand rival en championnat.



À écouter également dans ce journal

Fait divers : Un détenu fiché S s'est évadé de la maison d'arrêt de Brest. Ce jeune homme de 21 ans est un détenu de droit commun, fiché pour sa tendance à la radicalisation. Mercredi 16 mai dans la matinée, il devait être pris en charge à l'hôpital de Brest et il a profité de son transfert pour s'échapper.



Justice : 33 ans après l'enlèvement et le meurtre du petit Grégory, noyé dans la Vologne, les charges pesant sur Muriel Bolle et les époux Jacob sont levées, tout comme leur contrôle judiciaire. Le procureur général de Dijon a immédiatement précisé qu'il s'agissait de simples points de procédure et pas du fond du dossier.



Société : la mort de Naomi avait suscité une vague d'émotion et une mise en cause du SAMU. Plusieurs marches blanches ont lieu mercredi 16 mai. La jeune femme de 22 ans est morte en décembre dernier, quelques heures après avoir appelé le 15. Une information judiciaire a été ouverte pour non-assistance à personne en danger.