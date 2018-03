publié le 15/03/2018 à 13:01

Cinq jours après l'agression de plusieurs joueurs de Lille sur la pelouse du stade par des supporters, les premières arrestations ont eu lieu. Neuf personnes ont été interpellées, dont des ultras. Ils ont été identifiés sur les images de vidéosurveillance du stade.



Parmi ces supporters on trouve un ancien dirigeant de la section ultra des DVE qui a clairement assumé l'envahissement du terrain, tout en condamnant une certaine violence. Sa compagne figure également parmi les suspects, elle pourrait avoir tenté de frapper un des joueurs sur la pelouse.

Ces neuf personnes ont été interpellées chez elles au petit matin par les hommes de la sûreté urbaine de Lille. Poursuivies pour "entrée sur une aire de jeu portant atteinte à la sécurité" provocation à la haine et à la violence", elles encourent une peine d'un an de prison et 15.000 euros d'amende.

