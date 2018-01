publié le 15/01/2018 à 12:14

La scène a déjà fait le tour des réseaux sociaux. Dans le temps additionnel du match entre Nantes et Paris, l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté Tony Chapron, est bousculé involontairement par Diego Carlos. À terre, il tente alors de tacler le défenseur nantais, qu'il estime responsable de sa chute. Mais le pire est sûrement à venir. Après un bref échange avec les Canaris, l'arbitre sort alors le carton rouge à l'encontre du Brésilien.



Surréaliste. Tony Chapron a-t-il vu rouge ? Ce dernier, policier dans la vraie vie, évoque un geste involontaire et assure qu'il a simplement glissé. Difficile de le croire à la vue des images qui ne cessent de passer en boucle sur les chaînes de télévision depuis la victoire, difficile mais dorénavant anecdotique, du Paris Saint-Germain.

Valentin Rongier, le capitaine du FC Nantes, est scandalisé. "À la fin du match, il ose nous dire qu'il a glissé et qu'il a pas fait exprès de lui mettre un coup... C'est un petit peu me prendre pour un imbécile", se désole-t-il au micro de RTL.

Et le milieu de terrain ne s'arrête pas là : "Si nous on se permet de faire un geste comme cela, on peut prendre 10 à 20 matchs de suspension. Qu'il se remette un petit peu en question. Il n'a pas à faire cela, il doit se contrôler".



Va-t-il être sanctionné ? Selon les informations de L'Équipe, la Fédération française de football, responsable des arbitres, devrait communiquer ce lundi 15 janvier sur le sort de Tony Chapron, qui avait annoncé récemment qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison.