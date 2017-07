publié le 28/07/2017 à 00:09

Marseille et Bordeaux ont effectué une bonne entrée au troisième tour préliminaire aller de l'Europa League, jeudi 27 juillet. La première a remporté la victoire face au club belge d'Ostende (4-2) et la seconde a battu les Hongrois de Videoton (2-1). L'AC Milan est allé gagner en Roumanie 1-0.



Marseille, chaudement encouragé par plus de 45.000 spectateurs dans un Vélodrome bouillant, a idéalement débuté sa campagne européenne en ouvrant la marque par Valère Germain. Et l'OM aurait pu très bien se mettre à l'abri rapidement sans le manque de réussite de ses attaquants. Les Belges en ont profité pour égaliser grâce à un penalty, sifflé pour une faute de Thauvin dans la surface, et transformé par Sébastien Siani (26e).

La joie des visiteurs aura été de courte durée puisque Morgan Sanson a redonné l'avantage aux Olympiens (32e). En seconde période, les Belges dominaient mais c'est Germain qui a réussi le doublé, un peu contre le cours du jeu (57e). Une erreur d'appréciation de Steve Mandanda a permis aux Belges de réduire la marque par Knowledge Musona (69e) mais il était dit que la soirée serait placée sous le signe de Valère Germain qui a signé son premier triplé personnel sous ses nouvelles couleurs (82e).

Les Girondins de Bordeaux assurent

A Bordeaux, les Girondins ont eux aussi ouvert la marque (Younousse Sankharé, 18e) avant de se faire rejoindre cinq minutes plus tard (but de Marko Scepovic). Mais Sankharé s'est fendu d'un doublé qui a permis aux Girondins de se rendre en Hongrie avec un but d'avance. Chez les "grands" d'Europe, l'AC Milan est allé gagner 1-0 chez les Roumains de Craiova grâce à un but de Ricardo Rodriguez (44e). L'Étoile Rouge de Belgrade, roi d'Europe en 1991, a aussi pris une bonne option sur les barrages en battant le Sparta Prague 2-0. Enfin, le Zénit Saint-Pétersbourg est allé l'emporter tranquillement 2-0 en Israël face au Bnei Yehuda Tel Aviv tandis qu'Everton, où Wayne Rooney a débuté, a battu les Slovaques de Ruzomberok 1 à 0 grâce à un but de Leighton Baines (65e). Le PSV Eindhoven, quant à lui, a été battu sur son terrain 1-0 par les Croates d'Osijek.