Euro féminin 2017 : les Bleues se contentent d'un match nul face à l'Autriche

publié le 22/07/2017 à 22:43

Un match stressant, haletant, et finalement frustrant. L'équipe de France féminine de football a été accrochée par l'Autriche (1-1) ce samedi 22 juillet à l'issue d'un match incertain de bout en bout. D'abord menées à la 27e minute sur un but de l'Autrichienne Lise Makas, les Bleues ont égalisé à la 51e sur une tête d'Amandine Henry. Comme lors de son match face à l'Islande mardi 18 juillet, l'équipe de France féminine de football a disputé là un match à suspens.



Malgré une bonne entame de match, les joueuses d'Olivier Echouafni ont fait preuve de nombreuses irrégularités. Pour leur première participation à un Euro, les Autrichiennes ont pour leur part démontré qu'elles étaient à la hauteur et ont fait douter les Bleues. Ces dernières devront monter en puissance face à la Suisse, mercredi 26 juillet, si elles souhaitent se qualifier pour les quarts de finale.