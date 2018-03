publié le 30/06/2016 à 17:52

Luis Carlos Almeida Da Cunha, dit Nani, est un des hommes en forme de l'équipe du Portugal. Nani est un joueur dont on peut considérer que la carrière n'a pas été à la hauteur de son talent. Longtemps resté dans l'ombre de la star Cristiano Ronaldo, surtout en sélection, l'ancien mancunien n'a pas su s'émanciper et prendre la pleine possession de ses moyens lors du départ du départ de CR7 vers le Real. Alain Giresse regrette ce manque de progression. "Je vois le même Nani que je voyais il y a dix ans", déclare l'ancien milieu de terrain français à l'AFP. "Il a beaucoup de talent mais mal exploité, il n'a pas réussi la carrière qu'il aurait pu accomplir. Il n'a pas passé sa vie à Manchester United avec lui, s'il se retrouve à Fenerbahçe ce n'est pas la faute de Ronaldo, il faut assumer, il n'a pas pu ou pas su faire mieux".



Nani a joué à Manchester United de 2007 à 2014 mais n'a évolué au côté de Cristiano Ronaldo que durant deux saisons. Dès le départ de son compatriote au Real Madrid, l'ancien mancunien a pris une autre dimension en enchaînant les prestations de haut vol mais il est rapidement retombé dans ses travers. Dribbles inutiles, gestes fantasques, Nani a fait passer l'individualisme avant le collectif. En 2014, il est prêté au Sporting Portugal et est l'auteur d'une saison plutôt satisfaisante (12 buts en 37 matchs). L'année suivante, le Portugais est définitivement transféré au Fenerbahçe, un club d'un standing inférieur à Manchester United.

Un joueur irrégulier en quête de rachat

Une chose est sûre, Nani ne restera pas gravé dans les mémoires des supporters de Manchester. Auteur de 40 buts en 230 matchs, le futur joueur du FC Valence n'a jamais porté son équipe comme l'avait fait son compère Cristiano Ronaldo. Rarement décisif lors des rencontres importantes, Luís Carlos Almeida da Cunha a déçu Alain Giresse. "C'est un intermittent. Il a connu une carrière en dents de scie. Il est très talentueux , mais le constat est là, on en attendait plus de lui, un peu comme Quaresma d'ailleurs." Et lorsque l'on compare Nani à Cristiano Ronaldo, niveau statistiques, le gouffre est énorme. La star du Real Madrid a inscrit 60 buts en 130 sélections contre 20 réalisations en 100 matchs pour l'ancien joueur du Fenerbahçe.

Un bilan bien trop maigre pour espérer marquer l'esprit des supporters. Nani compte sur cet Euro 2016 pour redorer son blason et, accessoirement, celui de sa sélection. Il compte déjà deux buts en quatre matchs et des prestations plus consistantes. Il semble ainsi avoir assimilé son rôle de lieutenant au service de l'équipe et de Ronaldo. Face à la Pologne jeudi 30 juin, Nani va tenter de marquer l'histoire et surtout d'aider le Portugal, quitte à sacrifier le spectacle et les "grigris".