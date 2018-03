Euro 2016 : Benoît Costil voit André-Pierre Gignac seul buteur en finale

publié le 31/05/2016 à 07:20

Du 23 mai au 5 juin, soit 5 jours avant le coup d'envoi de l'Euro 2016 avec le match France-Roumanie au Stade de France, RTL vous propose chaque jour du lundi au vendredi une immersion au plus près des Bleus. Le soir, à 18h25, plongez dans Bleu en herbe, une immersion dans les premiers pas des Bleus balle au pied. Et le matin, à 7h15, retrouvez une chronique intitulée Bleu passion, afin de mieux découvrir plusieurs joueurs de l'équipe de France.



Après Patrice Évra, Christophe Jallet, Steve Mandanda, Kingsley Coman, Antoine Griezmann et Eliaquim Mangala, place mardi 31 mai à Benoît Costil. Le gardien but du Stade Rennais, 28 ans, dévoile son premier souvenir de football, ses premières idoles (des portiers italien et espagnol), sa plus belle émotion dans l'univers d'un ballon rond (la visite d'un château cher aux Bleus), ce qu'il aime faire quand il ne joue ou ne s'entraîne pas, les personnes qu'il admire dans la vie, ou encore son meilleur ami dans le groupe France, le plus doué, le plus chambreur... et celui qui marquera le but de la victoire finale pour les Bleus le 10 juillet prochain.