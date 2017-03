L'Agence internationale de l'énergie craint un nouveau choc pétrolier

publié le 09/03/2017 à 08:05

Nouveau coup de chaud en perspective sur le marché du pétrole. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) craint un choc pétrolier dès l'an prochain. C'est une mise en garde à prendre au sérieux. L'AIE n’est pas réputée pour sa fantaisie. Son analyse est étayée sur le niveau et le rythme des investissements dans la recherche et la production de pétrole à travers le monde Ces deux paramètres, décisifs dans une industrie qui doit résoudre des problèmes de baignoires qui fuient et de robinets plus ou moins ouverts, sont en recul de 25%. C'est inquiétant. Ils nous disent d'ores et déjà de combien de pétrole nous disposeront dans les cinq ans à venir.



Pour maintenir les baignoires à leur niveau actuel, et même un peu plus (car le consommation continue de progresser), il faut y stocker environ 100 millions de barils par jour dans le monde. Ce qui signifie que les robinets doivent en produire au moins autant. Ce sera difficile dès l'an prochain, et totalement inenvisageable dès 2020.