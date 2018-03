Adil Rami, Morgan Sanson et Steve Mandanda en août 2017

La parenthèse négative s'est refermée jeudi 8 mars en Europa League pour l'OM. Vainqueurs (3-1) des Espagnols de l'Athletic Bilbao, les hommes de Rudi Garcia ont renoué avec un succès qui les fuyait - une première cette saison - depuis quatre rencontres : défaite à Braga (1-0) sans conséquence, deux fois 3-0 contre le PSG et un nul (1-1) arraché contre Nantes.



Pour ne pas voir Monaco prendre le large à la 2e place, Marseille (3e) doit absolument enchaîner sur la pelouse du 17e en clôture de cette 29e journée de Ligue 1. Le TFC a récemment été capable de remonter deux buts de retard contre Monaco (3-3) mais ne gagne plus depuis quatre rencontres et n'en a remporté que deux sur neuf en 2018.

L1- 28e journée : programme et classement

Vendredi 9 mars :

20h45 : Strasbourg - Monaco



Samedi 10 mars :

17h00 : PSG - Metz

20h00 : Bordeaux - Angers

Dijon - Amiens

Lille - Montpellier

Nantes - Troyes

Rennes - Saint-Etienne



Dimanche 11 mars :

15h00 : Guingamp - Nice

17h00 : Lyon - Caen

21h00 : Toulouse - Marseille