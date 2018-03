publié le 04/03/2018 à 20:15

Une défaite à Braga (1-0) sans conséquence en Europa League puis deux revers 3-0 à Paris plus ennuyeux, en L1 et en Coupe de France : l'OM vient de connaître un sérieux coup de froid après un début d'année radieux. Toujours derrière Monaco au classement, il lui faut redémarrer à domicile face à Nantes (6e). Notamment ses deux leaders offensifs, Dimitri Payet, absent du 2e "Clasio", et Florian Thauvin, qui est passé à côté des deux.



Au match aller, lors de la 2e journée, les hommes de Rudi Garcia s'étaient imposés (1-0) en Loire-Atlantique grâce à Lucas Ocampos en toute fin de match (88e). En pleine réussite ensuite jusque fin 2007, les Canaris n'ont gagné que deux de leurs dix matches en 2018 toutes compétitions confondues, le dernier fin janvier.

L1- 27e journée : résultats et classement

Vendredi 2 mars :

Nice - Lille

Monaco - Bordeaux



Samedi 3 mars :

17h00 : Troyes - PSG

20h00 : Amiens - Rennes

Angers - Guingamp

Metz - Toulouse

Saint-Etienne - Dijon



Dimanche 4 mars :

15h00 : Caen - Strasbourg

17h00 : Montpellier - Lyon

21h00 : Marseille - Nantes