Monaco (1er, 71 points) et Paris (2e, 68) n'ayant pas pris part à ce week-end Ligue 1, l'OGC Nice (3e, 64 points) peut recoller au duo de tête de Ligue 1. Les Aiglons n'ont pas encore dit leur dernier mot dans la course au titre de champion de France.



Au lendemain de la finale de la Coupe de la Ligue opposant Parisiens et Monégasques (1-4, le 1er avril), Nice peut compter sur sa solidité à domicile pour faire la bonne opération du haut du classement. Les Azuréens n'ont encore jamais perdu dans leur stade de l'Allianz Riviera.

Bordeaux, 6e avec 45 points, a lui aussi une chance de se rapprocher de son ambition de fin de saison. Ses prédécesseurs olympiens ont échoué (Marseille-Dijon 1-1, Rennes-Lyon 1-1) et reste donc à porter de tir de l'équipe de Jocelyn Gourvennec. En cas de victoire, elle doublerait l'OM et se retrouverait à deux petits points de Lyon.

29e - Valentin Eysseric double la mise pour Nice. Sur une passe de Balotelli, il enchaîne un contrôle et une frappe enroulée magnifique de l'extérieur de la surface. Déjà 2-1.



16e - Mario Balotelli égalise dans la foulée pour l'OGC Nice sur penalty.



12e - Gaëtan Laborde ouvre le score pour Bordeaux. Il profite d'une hésitation de Dante pour s'infiltrer dans la surface, dribbler les deux défenseurs centraux Niçois et marquer d'une frappe croisée.



1e - Début de la rencontre entre les deux équipes.



20h51 - L'équipe de Bordeaux pour le déplacement à Nice :

Le XI de départ de #OGCNFCGB pic.twitter.com/0mtwXLUV5z — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 2 avril 2017



20h50 - Le onze aligné par Lucien Favre :





L1-31e journée : résultats et classement

Vendredi 31 mars :

19h00 : Guingamp - Nancy : 1-0



Samedi 1er avril :

Marseille - Dijon : 1-1

Bastia - Lille : 0-1



Dimanche 2 avril :

Rennes - Lyon : 1-1

Lorient - Caen : 1-0

Montpellier - Toulouse : 0-1

Nantes - Angers : 2-1

Nice - Bordeaux



Matches reportés :

Metz - Paris (18 avril)

Monaco - Saint-Étienne (date inconnue)