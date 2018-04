publié le 26/04/2018 à 19:30

Retrouver l'Atlético de Madrid ou Arsenal en finale le mercredi 16 mai sur la pelouse de Lyon et devenir le premier club français à remporter l'Europa League, 25 ans après le sacre en Ligue des champions, ce qu'aucun autre club de Ligue 1 n'a fait. Voici le rêve des Marseillais en cette fin de saison 2017-2018, qui peut marquer un étape majeure dans "l'OM Champions project" de l'Américain Frank McCourt.



Galvanisée par le quart de finale retour complètement fou face à Leipzig (5-2) il y a deux semaines, toute une ville va porter son équipe face au moins prestigieux des quatre clubs encore en course. Mais attention à ce RB Salzbourg, autre entité du groupe Red Bull : le quadruple champion d'Autriche en titre a battu l'OM 1-0 à domicile en phase de poules, avant de venir décrocher le nul 0-0 au Vélodrome.

Cette demi-finale aller est à suivre en direct commenté sur RTL.fr, où vous retrouverez aussi les buts en vidéo, mais aussi à la radio sur RTL et à la télévision sur W9.

20h59 - Le public du Vélodrome s'époumone sur un "Aux armes" à 6 minutes du début de la rencontre.



20h54 - 11 minutes avant le coup d'envoi.

20h50 - "Je suis content de joueur une demi-finale, que ce soit au Vélodrome ou ailleurs. Je sais que ça va être plein, mais on n'a pas de pression, on n'a pas peur, a assuré le milieu malien de Salzbourg Diadié Samassékou".



20h43 - "Il faut commencer le match à 21h05, pas avant, ni après d'ailleurs", a insisté Rudi Garcia. "On doit bien discuter de ce qu'on veut mettre en place sur le plan stratégique" mais surtout ne "pas gamberger dans les 48 heures avant la rencontre, il faudra lâcher les chevaux à 21h05".



20h35 - L'OM s'est débarrassé en phase finale du Sporting Braga, de l'Athletic Bilbao et donc du RB Leipzig. Tableau de chasse beaucoup plus impressionnant pour Salzbourg, tombeur de la Real Sociedad, du Borussia Dortmund et de la Lazio Rome, malgré une défaite 4-2 en Italie en quart aller (victoire 4-1 au retour).



20h29 - Voici les équipes pour l'autre demie aller, Arsenal-Atlético de Madrid, arbitrée par le Français Clément Turpin :

Arsenal : Ospina - Bellerin, Mustafi, Koscielny (cap.), Monreal - Ramsey, Xhaka, Wilshere - Welbeck, Lacazette, Özil

Atlético : Oblak - Vrsaljko, Gimenez, Godin (cap.), Lucas Hernandez - Correa, Saul, Partey, Koke - Gameiro, Griezmann



20h25 - Après son quart de finale retour contre Leipzig, Marseille a enchaîné avec deux succès à Troyes (2-3) et face à Lille (5-1).



20h19 - Racheté en 2005 par Red Bull, l'ancien Austria Salzbourg a depuis remporté huit titres de champion national et cinq Coupe d'Autriche.



20h11 - Marseille a disputé cinq demi-finales de Coupe d'Europe. Bilan : deux éliminations, trois qualifications.



20h06 - L'ambiance est déjà très chaude au Vélodrome à une heure du coup d'envoi. Les kops sont particulièrement garnis.



20h03 - Garcia a donc surpris en titularisant Luiz Gustavo en défense centrale à) place de Rolando, peut-être trop juste physiquement. Au milieu, la technique est privilégiée avec Morgan Sanson et Maxime Lopez.



19h59 - L'équipe de départ de Marseille est connue : Pelé - Sarr, Rami, Gustavo, Amavi - Lopez, Sanson - Thauvin, Payet, Ocampos - Mitroglou.



19h53 - Rudi Garcia est privé de deux joueurs majeurs pour ce match aller, son gardien Steve Mandanda et son latéral Hiroki Sakai, tous deux blessés.



19h44 - L'OM a déjà disputé 4 finales européennes, en 1991, 1993, 1999 et 2004. Seule celle de 1993 s'est conclue par un succès.



19h30 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette demi-finale aller de Ligue Europa.